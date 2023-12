Aktuell werden nach Angaben der Stadt Chemnitz 52 Prozent aller Kinder in die Krippe geschickt. Das entspricht 3.102 belegten Plätzen. 87 Prozent der älteren Kinder gehen in den Kindergarten, was 7.967 belegten Plätzen entspricht. Damit sind in der Krippe 81 Prozent und im Kindergarten 98 Prozent der vorhandenen Plätze auch wirklich belegt. "Das heißt, jeder, der in Chemnitz einen Krippen- oder Kita-Platz braucht, bekommt ihn sofort", so Nowak.