Bundesstützpunkt Kunstturnhalle im Chemnitzer Sportforum eingeweiht

Was lange währt, wird endlich gut. Wohl kein anderes Sprichwort passt so gut auf die renovierte und erweiterte große Kunstturnhalle im Chemnitzer Sportforum. Nach jahrelangem Ringen um das notwendige Geld, konnten die Bauarbeiten 2019 endlich starten. Umso größer war am Freitag die Freude bei der feierlichen Eröffnung des neuen alten Kunstturn-Tempels.