Weimar war 1999 Kulturhauptstadt Europas. Jetzt kehrt der Titel nach 26 Jahren ins MDR-Sendegebiet zurück. Im Finale hatte Chemnitz neben Hannover, Hildesheim und Nürnberg auch Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg ausgestochen.

Großteil findet Titel top

Gut zwei Drittel der Befragten gaben an, sie seien stolz oder eher stolz (68 Prozent), dass wieder Mitteldeutschland eine Kulturhauptstadt Europas stellt. Gut ein Fünftel (22 Prozent) teilt dieses Gefühl nicht. Dabei gilt: Je älter die Befragten sind, desto häufiger gaben sie an, stolz oder eher stolz zu sein, dass Mitteldeutschland die Kulturstadt Europas stellt.

Bei den 16- bis 29-jährigen sind sechs von zehn Befragten (59 Prozent) stolz auf den Kulturhauptstadttitel. Bei den Teilnehmenden über 65 Jahren liegt dieser Anteil bei mehr als sieben von zehn Befragten (74 Prozent).

In Chemnitz und den drei angrenzenden Landkreisen Zwickau, Mittelsachsen und Erzgebirgskreis sind zwei von drei Befragten stolz auf den Kulturhauptstadttitel (66 Prozent).

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich dieser Wert nochmal deutlich verbessert: 2023 und 2022 waren jeweils 55 Prozent der Befragten stolz auf den Titel für ihre Stadt und ihre Region.

Bei der Frage gibt es deutliche Unterschiede zwischen den drei Bundesländern: In Sachsen selbst, dem Bundesland in dem die Kulturhauptstadt liegt, sind 64 Prozent der Befragten stolz auf den Titel. In Sachsen-Anhalt äußern sich schon 72 Prozent der Teilnehmenden derart positiv. In Thüringen gaben 78 Prozent an, stolz zu sein.

Warum gerade die Sachsen so zurückhaltend sind? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die vielen Kommentare dazu liefern aber zumindest Hinweise darauf. So weisen viele Befragte auf die aus ihrer Sicht hohen Kosten für das Kulturhauptstadtjahr hin. Sie befürchten, dass über das Kulturstadtjahr hinaus wenig bleibt.

Ich habe mir viele Veranstaltungen zur Kulturhauptstadt angesehen und es ist immer nur Blabla. Es ist überhaupt nicht nachhaltig und oft nicht mal durchdacht MDRfragt-Mitglied Nancy (35) aus Chemnitz

So schreibt Bianca (50) aus Mittelsachsen: "Kurzfristig werden Projekte und Aufgaben, gerade im sozialen Bereich, gekürzt oder nicht mehr im gleichem Maße umgesetzt oder unterstützt, um die Gelder dem Thema 'Kulturhauptstadt' zuzuführen." Bianca hat das Gefühl, der Straßenbau und die Förderung der kulturellen Projekte hätten Vorrang und zeigt sich besorgt, wie das nach dem Jahr als Europas Kulturhauptstadt weitergeht: "Schon jetzt ist der Haushalt der Stadt Chemnitz in finanzielle Schieflage geraten."

Andere beschreiben ihr Gefühl, die Stadt habe den Titel nur wegen der Ereignisse in der Stadt 2018 zuerkannt bekommen. Zu ihnen gehört Nancy (35) aus Chemnitz: "Das hat einen Beigeschmack. Ich habe mir viele Veranstaltungen zur Kulturhauptstadt angesehen und es ist immer nur Blabla. Es ist überhaupt nicht nachhaltig und oft nicht mal durchdacht."

Und Michael (47) aus Chemnitz findet: "Das Ganze wirkt auf mich ein wenig 'von außen aufgesetzt', dass die Initiative irgendwie von außen kommt und übergestülpt wird. Nichtsdestotrotz bietet das natürlich einige Chancen."

Joachim (80) aus Chemnitz kommentiert: "Manche Bürger sehen es etwas kritisch, da es viele Probleme und finanzielle Defizite gibt. Es müsste noch besser herausgearbeitet werden, was dabei wirklich in dieser Hinsicht für Chemnitz herausspringt. Außerdem sind manche Projekte der Kulturhauptstadt für ältere Menschen nicht ganz nachvollziehbar."

Auch die Erreichbarkeit der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird in vielen Kommentaren thematisiert. So schreibt Ralf (64) aus Dresden: "Ob sich wirklich mehr Menschen auf den Weg nach Chemnitz machen, liegt auch an den infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Mit Flug und Bahn ist Chemnitz nur umständlich erreichbar."

Das Ganze wirkt auf mich ein wenig 'von außen aufgesetzt'. Dass die Initiative irgendwie von außen kommt und übergestülpt wird. MDRfragt-Teilnehmer Michael (47) aus Chemnitz

Kann Chemnitz überhaupt Kulturstadt?

"Ich finde offen gestanden allein die Verbindung 'Chemnitz' und 'Kultur' schon irgendwie albern, die Stadt ist in meinen Augen – und ich bin immerhin im Kultursektor tätig – weit davon entfernt, eine Kulturstadt zu sein. Aber möge es ihr nützen", schreibt David (43) aus Leipzig.

Dagegen schreibt Johannes (79) aus Dresden: "Es gibt viel Kultur in Chemnitz. Die Prägung als industrieller Schwerpunkt hat auch Kultur angezogen. Mehrfach bin ich für interessante Objekte nach Chemnitz gefahren: Ausstellungen und Sonderausstellungen im Museum Gunzenhauser, im Kunstmuseum und in der Schlosskirche, Villa Esche."

Im MDRfragt-Meinungsbarometer neigt die Mehrheit eher der Sicht von David als der von Johannes zu: Für fast sechs von zehn Befragten (56 Prozent) steht Chemnitz eher für Industrie. Nur für jeden und jede Siebte ist die Stadt vorrangig eine Kultur-Stadt.

Dabei finden die sächsischen Befragten noch häufiger, dass Chemnitz mehr Industrie- als Kulturstadt ist (62 Prozent) als die Befragten aus Sachsen-Anhalt (43 Prozent) und Thüringen (52 Prozent).

Mehrheit glaubt an Imagegewinn für Chemnitz

Ein Großteil der Befragten (68 Prozent) sieht gute Chancen, dass die Stadt mit dem Kulturhauptstadt-Jahr ihr Image aufbessern kann.

Im Vergleich zu den MDRfragt-Stimmungsbildern aus den vergangenen beiden Jahren ist dieser Anteil geringfügig größer geworden: In der Befragung von 2023 gingen 63 Prozent der Teilnehmenden von einem Imagegewinn aus. 2022 waren es 65 Prozent.

Interessant ist dabei: In Thüringen, das 1999 mit Weimar bereits selbst einmal die Kulturhauptstadt stellte, ist der Optimismus am größten. Fast vier von fünf Befragten (79 Prozent) aus dem Freistaat meinen, Chemnitz könne sein Image durch das Kulturstadt-Jahr verbessern. In Sachsen-Anhalt fällt diese Zuversicht etwas geringer aus. Am geringsten ist der Wert wieder in Sachsen selbst. Dort glauben nur knapp zwei von drei Befragten (62 Prozent), dass der Kulturstadt-Titel das Image von Chemnitz aufbessern wird.

Ursula (71) aus dem Saale-Holzland-Kreis in Thüringen findet, Chemnitz werde bisher als unscheinbar, wenig attraktiv und als rechts wahrgenommen: "Ich finde, man sollte gerade Regionen, die wenig Aufmerksamkeit haben, aber doch sehenswert und bemerkenswert sind, mehr ins Licht rücken. Denn, wenn man genau hinschaut, egal in welche Region, ändert sich in der Regel auch das allgemeine Bild und es gibt eine andere Wahrnehmung." Michael (61) aus Chemnitz ist ebenfalls optimistisch: "Ich denke, je mehr Menschen hierher kommen und die Stadt selbst erleben, um so besser wird das zur Zeit verzerrte Bild von Chemnitz werden."

Man sollte gerade Regionen, die wenig Aufmerksamkeit haben, aber doch sehenswert und bemerkenswert sind, mehr ins Licht rücken. MDRfragt-Teilnehmerin Ursula (71) aus dem Saale-Holzland-Kreis

An das Kulturhauptstadtjahr knüpfen viele der teilnehmenden MDRfragt-Mitglieder Erwartungen. An erster Stelle auf der Liste steht mehr Bekanntheit für Chemnitz und die Region (57 Prozent). Viele wünschen sich aber auch eine Verbesserung des Images der Stadt und der Kulturregion, mehr Touristinnen und Touristen und auch mehr kulturelle Highlights. Auch Verbesserungen bei Infrastruktur und Bahnanbindung (39 Prozent) werden immer wieder genannt. Die Ergebnisse fallen ganz ähnlich wie bei den Umfragen von 2023 und auch 2022 aus.

Gespaltene Meinung zu langfristigem Effekt

Die Teilnehmenden der aktuellen Befragung sind sich uneins, ob das Kulturhauptstadtjahr langfristig positive Auswirkungen für Chemnitz hat. Knapp die Hälfte geht eher von diesem nachhaltigen Effekt aus (49 Prozent).

Jens (64) aus Dresden schreibt: "Chemnitz hat durch die Ausrichtung als Kulturhauptstadt eine sehr große Chance den angeschlagenen Ruf der Stadt und der Region aufzuwerten. Dieser Ruf wurde ja nicht vom sehr großen Teil der Chemnitzer Bürger gemacht."

Marcus (53) aus Halle ist pessimistischer: "Chemnitz muss sein Image wandeln und Weltoffenheit symbolisieren. Wenn internationale Fachkräfte sich nicht trauen, Chemnitz auch nur zu besuchen, nützt alle Kultur nichts."

Insgesamt erwarten 40 Prozent der Befragten keine langfristigen positiven Folgen durch den Titel, und sind damit fast genauso stark vertreten wie diejenigen, die an langanhaltende positive Impulse glauben.

Im Vergleich mit bisherigen Befragungen wächst der Optimismus zudem: 2022 und 2023 gingen im Vergleich noch etwas weniger Teilnehmende von langfristigen Auswirkungen durch das Kulturhauptstadtjahr aus.