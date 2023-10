Vom Titel erwartet sich Chemnitz auch eine Verbesserung des Images. Doch das hat zumindest aus Sicht der MDRfragt-Mitglieder im vergangenen Jahr nur teilweise funktioniert. Für etwas mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) hat Chemnitz persönlich ein positives Image. In der Umfrage von 2022 gaben das 48 Prozent der Teilnehmenden und damit nur etwas weniger Menschen an. In der Öffentlichkeit hat sich die Bewertung der Stadt aus Sicht der MDRfragt-Mitglieder nicht verbessert. In der aktuellen Umfrage fand ein Drittel der Befragten (31 Prozent), Chemnitz habe in der Öffentlichkeit ein positives Image. 2022 teilten 32 Prozent der Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen diese Sicht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wir haben die MDRfragt-Mitglieder auch danach gefragt, was sie mit Chemnitz verbinden. Die am häufigsten genannten Wörter haben wir hier zusammengefasst. Unter ihnen findet sich mit "Moderne" nur ein Wort, das als Bezug zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 verstanden werden kann. Chemnitz warb bis vor Kurzem selbst mit dem Slogan "Stadt der Moderne" für sich und bezog sich dabei auch auf die Künstler, die in der Stadt lebten und wirkten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehrheit steht hinter dem Projekt Kulturhauptstadt

67 Prozent der Befragten bewerten die Entscheidung für Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 positiv. Ihre Sicht begründen einige MDRfragt-Mitglieder in ihren Kommentaren sehr ähnlich. Florian (20) aus dem Saalekreis schreibt: "Das gibt der Stadt eine Chance, ihre guten Seiten zu zeigen." Sven (58) aus Halle findet, das Jahr sei "eine Chance für Chemnitz, unverwechselbarer zu werden". Thomas (46) aus dem Erzgebirgskreis blickt dabei über die Grenzen der Stadt hinaus, die für das Kulturhauptstadt-Jahr mit 38 Gemeinden aus der Region zusammenarbeitet: "Eine große Chance für Chemnitz und die Region zur Imageverbesserung und auch, um den Rückstand zu Dresden und Leipzig ein wenig aufzuholen." Deutliche Unterschiede bei der Antwort gibt es zwischen an Kultur Interessierten und den anderen Befragten. In der ersten Gruppe ist die Zustimmung mit 74 Prozent viel höher als in der zweiten Gruppe (49 Prozent).

Eine große Chance für Chemnitz und die Region zur Imageverbesserung und auch, um den Rückstand zu Dresden und Leipzig ein wenig aufzuholen. MDRfragt-Teilnehmer Thomas (46) aus dem Erzgebirgskreis

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Zustimmungswerte für die Kulturhauptstadt haben sich seit der vorherigen Umfrage aus dem September 2022 kaum verändert. Damals fanden zwei Drittel der Befragten (64 Prozent), der Titel sei etwas Positives. Etwas vergrößert hat sich im Vergleich der Anteil der MDRfragt-Teilnehmer, die den Titel für die Stadt eher negativ bewerten. 2022 waren das neun Prozent, 2023 sind es 15 Prozent der Befragten. Chris (54) aus Gotha findet: "Ich befürchte, dass es vertane Mühe und schlecht ausgegebenes Geld ist, in einem Teil des Landes Kultur hochleben zu lassen, das eine enge, alte, rückständige Sicht auf Kultur hat." John (28) aus Leipzig begründet seine Sicht so: "Eine durch keine lokale Besonderheit, durch keine historische Leistungen der Stadt oder ihrer Söhne begründete, sondern eine rein politische Entscheidung mit dem Zweck, Chemnitz eine herausragende Kultur zuzuschreiben, die es de facto nicht hat und nicht hatte."

Ich befürchte, dass es vertane Mühe und schlecht ausgegebenes Geld ist, in einem Teil des Landes Kultur hochleben zu lassen, das eine enge, alte, rückständige Sicht auf Kultur hat. MDRfragt-Teilnehmer Chris (54) aus Gotha

MDRfragt-Mitglieder aus Chemnitz und Umgebung sind mehrheitlich stolz auf Titel als Kulturhauptstadt

Knapp 3.400 der Befragten kommen aus Chemnitz oder der Region. Von ihnen sind mehr als die Hälfte (55 Prozent) stolz auf den Titel für die Stadt. Ein gutes Drittel (34 Prozent) sieht das anders. Große Zustimmung gibt es für den Ansatz, in die Aktivitäten rund um das Kulturhauptstadd-Jahr die gesamte Region rund um Chemnitz mit einzubeziehen. Als "Kulturregion" werden 38 Gemeinden rund um die Stadt bezeichnet. Das bewerten 84 Prozent der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus Chemnitz und Umgebung als positiv. Nur sieben Prozent der Befragten können dem nichts abgewinnen. Ähnliche Antworten auf diese Frage gab es in der Umfrage 2022.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch das englischsprachige Kulturhauptstadt-Motto kommt bei der Mehrheit an

Mit dem Slogan "C the Unseen" (deutsch: Sieh das Ungesehene) möchte Chemnitz als Kulturregion sichtbarer werden und zudem bisher unentdeckte oder kaum beachtete Kulturmacher, Kulturorte und Kulturzweige aus der gesamten Region in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Zwei Drittel der MDRfragt-Teilnehmenden (68 Prozent) begrüßen dieses Motto. Jede und jede Vierte (23 Prozent) können ihm nichts abgewinnen. Uwe (78) aus Chemnitz wünscht sich, dass bei großen Aktionen generell die deutsche Sprache verwendet wird, "damit auch die Mehrheit der Bürger der Stadt versteht, was man eigentlich meint schon vom Ansatz her. Dieser in Englisch gehaltene Slogan löst bestenfalls ein Schulterzucken bei vielen Menschen dieser Stadt aus".

Mehrheit fühlt sich nicht gut über Veranstaltungen und Mitmach-Möglichkeiten informiert

Die aktuelle Umfrage unter 16.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt auch, in welchen Punkten die Kulturhauptstadt-Macher nachbessern müssen. Nur knapp die Hälfte der MDRfragt-Mitglieder (47 Prozent) weiß, dass es schon im Vorfeld des Kulturhauptstadt-Jahres 2025 Veranstaltungen und Aktionen in Chemnitz und der Umgebung gibt. 52 Prozent der Befragten ist das noch nicht bekannt. Informationen über Veranstaltungen und Aktionen im Vorfeld haben aber im Vergleich zur vorherigen Umfrage inzwischen deutlich mehr Menschen erreicht. Im September 2022 wusste davon nur ein Drittel der Befragten.

Deutlich besser sind offenbar MDRfragt-Mitglieder aus Chemnitz und den angrenzenden Regionen über die Veranstaltungen und Aktionen informiert. Bei den Teilnehmenden aus der Stadt geben das 88 Prozent an, in der Chemnitzer Umgebung 71 Prozent. Eine deutliche Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder aus Chemnitz und den angrenzenden Landkreisen (62 Prozent) kritisiert aber grundsätzlich fehlende Informationen von Stadt und auch Medien über die das Kulturhauptstadt-Jahr. "Ich würde mir mehr Informationen im Raum um Chemnitz herum wünschen. Auch im MDR-Fernsehen oder Radio könnte ein Kulturhauptstadt-Format eingepflegt werden", schlägt Silke (57) aus Chemnitz vor. Iris (40) aus Chemnitz dagegen findet: "Man muss auch selbst aktiv sein und sich einbringen wollen statt zu schimpfen, dass einen niemand informiert. Chemnitz 2025 hat eine gute Homepage, Newsletter, viele Veranstaltungen... dieser Spirit ist schon jetzt wunderbar!"

Ich war überrascht von dem zu bewältigenden Volumen an Vorbereitungsarbeit. MDRfragt-Teilnehmer Wolfgang (61) aus Chemnitz

Mit regelmäßig veranstalteten Info-Cafés sollen die Menschen aus Chemnitz und Umgebung besser in die Vorbereitungen auf 2025 eingebunden werden. Seit Ende Februar wurden inzwischen fünf dieser Cafés an verschiedenen Orten in der Stadt veranstaltet. Von der Möglichkeit, Künstler und Projekte kennenzulernen und mitzudiskutieren, wissen aber offenbar viele der MDRfragt-Mitglieder nichts. 90 Prozent der Befragten aus Chemnitz und den angrenzenden Landkreisen haben davon bisher nichts mitbekommen. Dabei spielt es offenbar auch keine große Rolle, ob sich jemand generell für Kultur interessiert oder eher nicht. In beiden Gruppen kannten nur vergleichsweise wenige die Info-Cafés. Unter den Befragten waren auch einige, die selbst schon an den Info-Cafés teilgenommen haben. Wolfgang (71) aus Chemnitz war "überrascht von dem zu bewältigenden Volumen an Vorbereitungsarbeit." Frank (61), ebenfalls aus Chemnitz, fand das Info-Café dagegen überflüssig: "Nur Selbstdarstellung der Helden des Geldausgebens und völlig an der Realität vorbei. So ist das Event nicht zu retten."

Bildrechte: Lucram Media

Auch Mitmach-Möglichkeit "Open Calls" sind Mehrheit noch nicht bekannt

Mit sogenannten "Open Calls" sollen Menschen aus der Region und darüber hinaus dazu gebracht werden, sich an der Kulturhauptstadt zu beteiligen. Für die Ausschreibungen können sich Einzelpersonen, Vereine und Initiativen bewerben und werden im Erfolgsfall finanziell unterstützt. Die große Mehrheit der Befragten (75 Prozent) kennt diese Möglichkeit der Teilhabe gar nicht. Nur jeder und jede fünfte Teilnehmende (21 Prozent) weiß von den "Open Calls". Viele Befragte wünschen sich aber mehr Informationen, wie Janine (40) aus Chemnitz: "Die Infos müssten viel dominanter und sichtbarer an die Menschen gebracht werden. Die Leute, die sich bewerben mitzumachen, werden nicht unbedingt mit einbezogen, sondern abgewimmelt. Einfach schlecht organisiert." Auch Manuela (57) aus Chemnitz erzählt, dass sie trotz ihres Interesse für Kultur und einem Nebenjob im Theater bis zur Umfrage nicht von den Informationsmöglichkeiten gewussten habe. "Der Großteil der Bevölkerung erfährt davon nichts. Ein absoluter Mangel an 'offiziellen' Informationen! Nur wer wirklich intensiv sucht, kann Möglichkeiten der Informationen und des Selbsteinbringens finden."

Die Infos müssten viel dominanter und sichtbarer an die Menschen gebracht werden. MDRfragt-Teilnehmerin Janine (40) aus Chemnitz

Laut der aktuellen Umfrage müssen Stadt und das Team der Kulturhauptstadt aber noch an anderen Stellen nachbessern. In der aktuellen Berichterstattung über Chemnitz und in öffentlichen Diskussionen werden vor allem vier kritische Punkte benannt: die Einbindung der Öffentlichkeit in die Vorbereitung auf 2025, der Bezug von Chemnitz zu Europa, die Entwicklung einer Identität der Stadt und der Umgang mit Rechtsextremismus. Eine knappe Mehrheit der Befragten stimmt der öffentlich geäußerten Kritik an den Vorbereitungen der Stadt zu. Auffällig ist, dass 40 Prozent der MDRfragt-Teilnehmer auf die Frage nach dem Austausch zwischen Kulturhauptstadt-Team und Öffentlichkeit mit "weiß nicht" oder "keine Angabe" antworten. Deutlicher fallen die Positionen beim Umgang mit Rechtsextremismus aus. 53 Prozent der MDRfragt-Mitglieder finden, Chemnitz müsse weltoffener auftreten und sich stärker gegen Rechtsextremismus positionieren. Rund ein Drittel der Befragten findet das nicht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Um 2025 ein guter Gastgeber zu sein, muss Chemnitz laut einer Mehrheit der Teilnehmenden noch einiges verändern. Auch hier ist der zentrale Punkt das Image. Auch Verbesserungen von Bahnanbindungen und der Infrastruktur der Stadt werden als wichtig angesehen. "Das Stadtbild wirkt wie eine große Leere. Der Bahnhof ist gefühlt nur an Regionalexpresse angeschlossen", fasst Tim (35) aus Erfurt zusammen.