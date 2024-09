Seit Mai ist er bereits jede Woche beim Projekt "Tanzende Nachbarn" dabei. "Ich habe immer gelesen, dass es viele Angebote für junge Leute gibt", erzählt Schumann. "Und auf einmal stand in der Zeitung was über ein Tanzprojekt für Menschen 60 plus. Da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt." Außerdem habe sein Arzt dem herzkranken Rentner zur Bewegung geraten. "Er hat gesagt: 'Kleben sie bloß nicht am Fernsehsessel fest.'"

Tanz hilft Körper und Geist gesund zu halten

Ältere Menschen zum Tanzen bringen ist etwas, dass Nami Kaigaishi und Sonoko Hashimoto seit einigen Jahren in ihrer Heimat Japan tun. Der Unterschied zwischen den älteren Menschen in Japan und Deutschland sei dabei gar nicht so groß. "Vielleicht sind die Muskeln hier etwas härter und die Menschen etwas größer", sagen sie. "Die Älteren können mit Tanz ihre eigene Geschichte ausdrücken." Das falle Jüngeren deutlich schwerer. Außerdem helfe Tanz dabei, Kopf und Körper gesund zu halten.

Bildrechte: MDR/Anett Linke