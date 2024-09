Brummi und Yoshi heißen die beiden Dachsbrüder, die ab jetzt im Chemnitzer Wildgatter zu Hause sind. Beide sind anderthalb Jahre alt und wohnten bisher in einem Wildpark an der Grenze zu den Niederlanden.

Weil Dachse dämmerungs- und nachtaktive Tiere sind und sich tagsüber nur selten zeigen, mussten die Planer im Wildgatter Rabenstein beim Bau der Anlage in die Trickkiste greifen: Sie haben das Innengehege so gestaltet, dass Besucher die Dachse auch beim Schlafen im Bau beobachten können. Dafür wurde ein Tunnel gebaut, der an einen Bergwerksstollen erinnert, erzählt Wildgatter-Tierpfleger Matthias Wagner.