Knapp 200 Hobbyradlerinnen und -radler sind am Sonntag bei der Schlussetappe des European Peace Ride in Chemnitz angekommen. Dabei hatte es am Anfang der Tour gar nicht so ausgesehen. Geplant war der Start am Freitag im österreichischen Bad Ischl. Doch das Wetter in der aktuellen Europäischen Kulturhauptstadt war so miserabel, dass die Rennleitung die erste Etappe absagte.

Dauerregen und eisige Temperaturen

Bei Starkregen und eisigen Temperaturen ging es deshalb per Bus in den zweiten Etappenort, nach Lipno. Weil auch hier die Witterungsbedingungen so schlecht waren, stieg das Fahrerfeld am nächsten Tag nach Pilsen abermals in den Bus. Als der Himmel nach einiger Zeit aufklarte, konnten die Teilnehmer, darunter Radsport-Promis wie Jens Voigt, Hanka Kupfernagel und Thomas Barth, endlich vom Bus aufs Rad umsteigen. In Pilsen wurde das Peloton dann am Sonnabend herzlich empfangen.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Letzte Hürde Erzgebirgskamm

Die Schlussetappe am Sonntag von Pilsen nach Chemnitz konnte dann wie gewohnt absolviert werden. Trotz heftiger Windböen und herbstlicher Kälte überquerten die knapp 200 Radler den Erzgebirgskamm und kamen schließlich am Nachmittag bei leichtem Nieselregen in Chemnitz an. Dort wurden sie im Jutta-Müller-Eissportzentrum von hunderten Radsportfans herzlich empfangen.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

"Wir lassen uns nicht unterkriegen!"