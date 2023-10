Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Plauen im Vogtland an den Tatort zurückgekehrt und dabei den Ermittlungsbeamten geradewegs in die Arme gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Freitagabend damit beschäftigt, in zwei frisch aufgebrochenen Wohnungen eines Mehrfamilienhauses Spuren zu sichern. Ein 41 Jahre alter Mann trat die Hauseingangstür auf. Nach Polizeiangaben hatte er Einbruchswerkzeug bei sich und gestand die Tat.