"In Japan interessieren sich so viele Menschen für das Kunsthandwerk in Sachsen", erklärte ein japanischer Journalist MDR SACHSEN im Gespräch. Auch in Japan gebe es eine große Tradition des Kunsthandwerks und schöne Plätze, die damit verbunden seien. Vielleicht sei es diese fachliche Verbundenheit, welche das besondere Interesse ausmache.

"Wirklich interessant in Dresden und Sachsen ist für mich die Tiefe der Kultur und das Handwerk, was über Jahrhunderte gewachsen ist", erklärte der Journalist aus Japan. "Ich traf in Chemnitz einen lokalen Handwerker in einer Werkstatt, das war für mich ein fantastischer Moment. Mein Heimatort in Japan ist auch berühmt für gute Schnitzerei."