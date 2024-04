Buch immer in der Tasche

Wie ich so viele Bücher pro Woche schaffe, ist kein Geheimnis. Sobald ich auch nur fünf Minuten Zeit habe, nehme ich ein Buch zur Hand: morgens, bevor ich die Wohnung verlasse, am Bahnhof, in der Bahn oder wenn ich einmal ein paar Minuten auf eine Verabredung warte. Immer habe ich ein Buch in der Tasche. Den Großteil lese ich tatsächlich auch noch analog, obwohl ich auch einen Ebook-Reader besitze. Echt Seiten umzublättern, ist eben doch ein anderes Gefühl. Der Reader kommt vor allem im Urlaub zum Einsatz, da er das Gewicht meines Gepäcks sehr verringert. Außerdem gibt es inzwischen auch eine Menge Bücher, die rein digital erscheinen.

Was sind Bookstagram und BookTok? Bookstagram ist eine Community des sozialen Netzwerks Instagram, ebenso wie BookTok auf TikTok. Viele Buchbloggerinnen und Buchblogger posten hier Bilder und Videos ihrer gelesenen oder zu lesenden Bücher, teilen ihre Lese-Erfahrungen oft in emotionalen Rezensionen und kommen mit anderen Gleichgesinnten ins Gespräch.

Austausch in der digitalen Welt

Obwohl ich hauptsächlich "echte" Bücher lese, findet der Austausch mit anderen Leserinnen und Lesern vor allem digital statt. Dafür habe ich einen Buchaccount auf Instagram, von der Community auch liebevoll "Bookstagram" genannt. Deshalb habe ich auch oft mein Handy in der Hand, um meine Leseeindrücke direkt mit anderen zu teilen. Ich poste Rezensionen zu Büchern, die ich gelesen habe, führe Interviews mit Autorinnen und Autoren und spiele lustige Challenges mit der Community. Mein bisheriges Highlight: farblich passende Buchstapel auf seinen Lieblingsturnschuhen balancieren. Und ja, man liegt dabei auf dem Rücken und hat die Schuhe an, auf denen die Bücher liegen.

Überraschend viel Zeit geht seitdem auch für Fotos, Reels und das Formulieren der Beiträge drauf. Vor allem aber tausche ich mich online zu allen Themen rund ums Buch aus. Mit welcher App hat man seine Statistiken am besten im Blick? Welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben? Sind Bücher mit Farbschnitt (farbiger Rand von Seiten) wirklich nötig? Und was macht man eigentlich mit den ganzen Büchern, die man in seiner Wohnung stapelt?

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Schon gewusst? - In Deutschland erscheinen jedes Jahr rund 70.000 neue Bücher.

- Rund acht Millionen Menschen über 14 Jahren nehmen deutschlandweit täglich ein Buch zur Hand.

- Im Jahr 2022 wurden am deutschen Buchmarkt rund 9,44 Milliarden Euro umgesetzt.

Quellen: Statista und Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Bücher hamstern oder tauschen?

Ich selbst gehöre zur Kategorie der Buchhamster und bin ganz schlecht darin, Bücher auszusortieren. Deswegen sind meine Regale auch schon übervoll und überall in der Wohnung finden sich weitere Bücherstapel. Da ich Bücher auch mehr als einmal lese, frage ich mich immer: Und was ist, wenn ich es in ein paar Jahren doch nochmal lesen will?