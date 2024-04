Eigentlich ist Marcus Hengst aus Leipzig dem Fußball verfallen. Doch per Zufall und weil er die sportliche Entwicklung der Niners in Chemnitz verfolgt, ist er jetzt auch so etwas wie ein Basketballfan geworden. Die erfolgreiche sächsische Basketball-Mannschaft Niners in Chemnitz ringt jetzt im Rückspiel um den vielleicht größten Erfolg in der Vereinsgeschichte - Marcus ist mit seinen Freunden live dabei.