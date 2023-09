Radrennen "Straßenschlacht" in Limbach-Oberfrohna fordert Radfahrer

Auch wenn der Titel "Straßenschlacht" martialisch klingt: In Limbach-Oberfrohna wurde am Sonntag nur heftig in die Pedale getreten. Rund 500 Radsportlerinnen und Radsportler kämpften sich auf einem mit Hindernissen gespickten Kurs durch die Innenstadt. Bei Temperaturen um 28 Grad mussten die Sportler wirklich kämpfen.