Radrennen Mountainbiker erklimmen vier "Huebel" im Erzgebirge

Mountainbiker haben das Erzgebirge schon länger für sich entdeckt. Ob "Stoneman Miriqudi" oder die "Vier-Hübel-Tour" - der Gipfel des Mountainbike-Genusses liegt auf den Gipfeln des Gebirges. Die vier Hübel - also Berge - an einem Stück, dieses Rennen haben am Sonntag hunderte Radler in Angriff genommen.