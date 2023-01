Während viele Menschen in der Region den Sonnabendvormittag für ihre Wochenendeinkäufe nutzen, trifft sich mehrere Leute aus Chemnitz und Umgebung an wechselnden Orten in Stadt und Umland aus einem anderen Grund. Gemeinsam mit ihren Hunden suchen sie Menschen. Damit wollen sie nicht nur sich und ihre Tiere fit halten, sondern auch auf den Ernstfall vorbereitet sein.