DRK Nur eine Übung: Rettungshunde spüren bei Aue Vermisste auf

Die Rettungshundestaffeln in Sachsen werden immer dann von der Polizei angefordert, wenn Menschen in unwegsamen Gelände oder in Trümmern eingestürzter Gebäude gesucht werden sollen. Das muss häufig trainiert werden.