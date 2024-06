"Tanz Moderne Tanz" Chemnitz: Festival für zeitgenössischen Tanz feiert zehnjähriges Jubiläum

12. Juni 2024, 14:11 Uhr

Das internationale Festival für zeitgenössischen Tanz in Chemnitz startet am Mittwoch in seine Jubiläumsausgabe. Bereits zum zehnten Mal bringt das Festival "Tanz Moderne Tanz" renommierte Companies aus der ganzen Welt in die Kulturhauptstadt 2025. Vom 12. bis 23. Juni 2024 wird jede Menge zeitgenössischer und urbaner Tanz geboten – dabei werden nicht nur klassische Bühnen, sondern auch verschiedene Orte in der Stadt bespielt. Ein öffentliches Tanztrainung und Salsa-Abende laden zum Mitmachen ein.