Neues Textilmuseum "Fabrik der Fäden" zeigt Plauen an der Spitze der Modewelt

Bereits im Erdgeschoss wird man auf die Textilindustrie eingestimmt mit einer Sammlung aus verschiedenen Stick- und Nähmaschinen. In der Ausstellung begegnet man auch einer Lochkarten-gesteuerten Stickmaschine. Damit wird auf den Maschinenbau Bezug genommen, der sich parallel zur Textilindustrie in und um Plauen entwickelte.

Im Museum spielen auch die sozialen Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel Kinderarbeit und zum Abschluss geht der Blick in die Gegenwart und die Zukunft mit modernen Textilien, die aktuell in der Entwicklung sind.

Was in der Ausstellung keinesfalls fehlen darf: die Plauener Spitze, die der Stadt und der Region zu weltweitem Ruhm verholfen hat. Das textile Markenzeichen der Stadt wird in der "Fabrik der Fäden" in einem eigenen Raum präsentiert. Verschiedene Modelle, angefangen bei den duftigen Kleidern und Accessoires aus der Zeit der Jahrhundertwende bis hin zum Hochzeitsmini aus den 1970ern setzen die Plauener Spitzen effektvoll in Szene.