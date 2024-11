Die Tiernotrettung in Chemnitz hat zu wenig Personal. Normalerweise werden nach einem Anruf in der Leitstelle innerhalb von 20 Minuten Teams losgeschickt, die erste Hilfe für die Tiere leisten. Doch die Zentrale ist wegen personeller Engpässe nur noch verkürzt erreichbar. Das sagte Vereinsvorsitzende Sandra Kögel MDR SACHSEN.



"Der Aufwand wird mittlerweile extrem groß. Wir können das mit den fünf Leitstellenmitarbeitern im Moment nicht mehr stemmen, bis 22 Uhr erreichbar zu sein." Daher werde die Erreichbarkeit in den ruhigeren Wintermonaten auf die Zeit von 7 bis 20 Uhr verkürzt.