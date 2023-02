Bereits am Samstagvormittag hatte es Behinderungen auf der A72 aufgrund eines Unfalls gegeben. Kurz nach der Talbrücke Wilkau-Haßlau war ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn war nach Angaben der Polizei in Richtung Leipzig für etwa zwei Stunden voll gesperrt.