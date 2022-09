Volkswagen bereitet für sein Chemnitzer Motorenwerk den Umstieg auf die Elektromobilität vor. Nach Konzernangaben wurden die Pläne zur Zukunft des Standortes auf einer Betriebsversammlung am Mittwoch vorgestellt. VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall sagte, das erste für Chemnitz vorgesehene Zukunftsprodukt sei ein neues Thermomanagement-System. Es sorgt für eine optimale Betriebstemperatur der Akkus in Elektro-Fahrzeugen bei jedem Wetter. Das sei wichtig für die Lebensdauer und die Reichweite der Batterien.

Laut Schmall wird bei Volkswagen ein neues System entwickelt, das effizienter arbeitet als bisherige. Es soll ab Mitte des Jahrzehnts in Chemnitz gefertigt werden. "Es ist der Einstieg in die Transformation des Standorts", so Schmall. Weitere Schritte sollen folgen. Produktionsstart soll in etwa drei Jahren sein.