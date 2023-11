Peter Kaspereit aus Leukersdorf hat mit seinem dreieinhalb Jahre alten Schäferhund Kuno die Schutzhunde-Weltmeisterschaft in Dänemark gewonnen. Zusammen erreichten sie 296 von insgesamt 300 möglichen Punkten . Die Disziplinen hießen unter anderem "Fährtensuche", "Unterordnung" und "Scheintäter suchen und verbellen".

Das Verbellen des Scheintäters bezeichnet der Hundeführer als eine Art Mutprobe. Dazu sendet man den Hund im Stadion auf Streife, um den Scheintäter zu suchen. "Und wenn der Hund den Täter gefunden hat, was wahrscheinlich ist, dann soll er ihn stellen und verbellen", so Kaspereit. "Er darf dort natürlich nicht beißen." Falls der Täter fliehen will, soll der Hund das verhindern.