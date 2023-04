Hündin Yuuwa ist die Vorfreude anzusehen, während die Leiterin der Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes (ASB) Kreisverband Zwickau , Carola Deppler, sie für das Training vorbereitet. "Ich ziehe der jetzt gleich ihre Kenndecke an und sie kriegt noch ein GPS Halsband ran. Dann weiß sie, dass sie arbeiten muss", erklärt Deppler.

In einem steil ansteigenden und unwegsamen Waldstück mit Dickicht und felsigem Gelände soll Yuuwa eine Person finden. "Sie läuft jetzt praktisch in einiger Entfernung zu mir und sobald sie was hat, wird sie losrennen und die Person durch Verbellen anzeigen", sagt Deppler.