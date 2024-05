In Zwickau wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag rund 100 Wahlplakate beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei ein geschätzter Sachschaden von rund 800 Euro entstanden. Auf der Bahnhofstraße seien auf einer Länge von 600 Metern sämtliche Plakate verschiedenster Parteien heruntergerissen worden - insgesamt 76 Stück.

"So eine Häufung sehen wir in diesem Wahlkampf zum ersten Mal", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau. Ob die Tat politisch motiviert sei, könne sie nicht einschätzen. "Es war auch Männertag und könnte mit Alkoholeinfluss zusammenhängen." Insgesamt sei die Beschädigung von Wahlplakaten in diesem Wahlkampf aber intensiver.