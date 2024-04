Im Landkreis Mittelsachsen ist eine hochmoderne Windkraftanlage fertiggestellt worden . Wie die Leipziger Stadtwerke als Betreiber mitteilen, soll das Windrad in Königshain-Wiederau mit einer Leistung von 5.560 Kilowatt jährlich mehr als 4.600 Haushalte mit Strom versorgen. Inklusive Rotorblätter ist das Windkraftwerk 246,6 Meter hoch.

Die Anlage errichteten die Leipziger Stadtwerke zusammen mit dem Windanlagenbauer Enercon und dem sächsischen Windparkspezialisten EAB New Energy. Weil sich Transportgenehmigungen und Zulieferungen verzögerten, hat die Bauphase laut EAB New Energy etwas länger gedauert als geplant. Zudem sei die Witterung ungünstig gewesen. Bis Jahresende soll ein zweites Windrad mit gleicher Höhe und Leistung in unmittelbarer Nähe errichtet werden.