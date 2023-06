Alle noch existierenden Schienentrabis sind zu einem wohl letzten Treffen in Rochlitz zusammengekommen. Die neun gelben Spezial-Motordraisinen kamen aus ganz Deutschland für das Treffen am vergangenen Wochenende angerumpelt. Zweitakt-Benzin lag in der Luft, als die Schienentrabis aus Kassel, Salzwedel, Wittenberge und Adorf über die stillgelegte Muldentalbahn fuhren.

Fans von Schienentrabis nutzten am vergangenen Wochenende in Rochlitz die Gelegenheit, um mit den gelben Flitzern über die Muldentalbahn zu fahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK