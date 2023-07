Das Gelände ist verwaist, Gras wächst auf den Parkplätzen, die Fenster sind dunkel. Das kastenförmige Produktionsgebäude von Blackstone Technology in Döbeln wird wohl eine Investruine werden. Man habe dort schon lange niemanden mehr gesehen. Es sei immer finster - früh und abends, heißt es aus dem benachbarten Betrieb im Gewerbepark Am Fuchsloch.

Dabei sollte hier eine Weltsensation für die E-Mobilität auf den Markt gebracht werden. Eine Batterie, die im 3-D-Druckverfahren ganz variabel hergestellt werden kann. Ende 2021 startete offiziell die Serienfertigung. "Wichtig ist, zu zeigen, dass Blackstone nicht nur redet, sondern die Produktion vor Ort läuft", sagte damals Unternehmenssprecher Serhat Yilmaz. Doch es läuft vielmehr die PR der Blackstone Resources AG, zu der Blackstone Technology als 100-prozentige Tochter gehört. Der Schweizer Konzernchef Ulrich Ernst betont in Gesprächen mit Journalisten und Fernsehteams man sei auf Kurs, Investoren stünden Schlange, unter anderem eine Kooperation mit VW bahne sich an.

Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schauten öffentlichkeitswirksam in Döbeln vorbei und hielten die vermeintliche Wunderbatterie in den Händen. Fördermittel in Millionenhöhe wurden von Sachsen und dem Bund in Aussicht gestellt und 840.000 Euro bereits ausgezahlt. Doch die Wunderbatterie gibt es nicht. Bei den Präsentationen wurden von Blackstone Dummies gezeigt, stellte sich im Nachhinein heraus.