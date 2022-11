Zum Bebauungsplan hatte es in der Stadt vorab einige Diskussionen gegeben. "Am 28. September 2022 wurden der Stadt Döbeln von der Sächsischen Staatskanzlei auf vorherige Nachfrage der Stadt zwei Stellungnahmen zum Bebauungsplan übergeben", heißt es aus der Stadtverwaltung auf Anfrage des MDR SACHSEN. Daraufhin wurden diese ins Abwägungsprotokoll aufgenommen, einer Art für die Öffentlichkeit zugängliche Pro-und-Contra-Liste, mit der sich auch die Bürgerinnen und Bürger eine Meinung bilden konnten. Der ursprünglich am 29. September vorgesehene Stadtratsbeschluss wurde auf den 10. November verschoben. In dieser Ratssitzung wurde der Bebauungsplan dann beschlossen.