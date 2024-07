Im Hort der Gemeinde Stauchitz sollen künftig mehr Kinder betreut werden können. Wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung mitteilte, ist am Donnerstag ein Fördermittelbescheid in Höhe von rund 1.150.000 Euro an den Bürgermeister von Stauchitz, Dirk Zschoke (Bündnis Deutschland), überreicht worden. Das Geld komme aus der Förderrichtlinie Regionalentwicklung (FR Regio). Die Gemeinde könne damit den Hort im Ortsteil Ragewitz ausbauen, um mehr Kindern Platz und eine höhere Qualität der Betreuung anzubieten.

Bildrechte: picture alliance / Markus Scholz | Markus Scholz