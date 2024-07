Schneller als ursprünglich geplant, soll das Hotel für Karls Erlebnisdorf in Döbeln gebaut werden. Bereits am kommenden Kindertag, am 1. Juni 2025, werde das Gästehaus eröffnet, sagte Robert Dahl, der Chef der Karls Erlebnisdörfer. Er nennt es "das deutschlandweit erste Karls Bandenhotel". Es sei eine Kapazität von 56 Familiensuiten geplant. Diese könnten vorab im Internet gebucht werden, zum Ein- und Auschecken genüge dann das eigene Smartphone am Eingang. Das Ticket gelte gleichzeitig als Tageskarte für das Erlebnisdorf, so Dahl. Eine zusätzliche rote Bimmelbahn werde die Hotelbewohner im Viertelstundentakt zum Hauptgebäude zum Frühstück bringen.



Ein Hotel für das Karls Erlebnisdorf in Döbeln sei von Anfang an vorgesehen gewesen. Ursprünglich sollte es jedoch erst in etwa zwei Jahren gebaut werden. Weil das Erlebnisdorf von Anfang an so viel Zulauf hatte, werde der Bau nun vorgezogen, sagte Dahl.