Ein Mann hat bei einem Streit in Hartha unter anderem mit einem Toaster um sich geschlagen und drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurde dabei ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Eine 68 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, konnte aber später gestellt werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, wird derzeit noch ermittelt.