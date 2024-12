Nach einem Rettungseinsatz in einem Supermarkt im mittelsächsischen Waldheim hat das Geschäft seit Montag wieder regulär geöffnet. Es war am Sonnabend geschlossen worden nachdem Dutzende Kunden über Unwohlsein und Atemwegsbeschwerden geklagt hatten.

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist es so, dass von diesen 41 betroffenen Personen ja schon vor Ort der Großteil erstversorgt worden ist", sagte Polizeisprecher Markus Gerschler am Montag MDR SACHSEN. 15 seien anschließend zur Behandlung und vor allem auch zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen.

Am Sonntag waren noch zwei Kinder zur Beobachtung in einer Klinik. "Momentan haben alle Personen die Krankenhäuser wieder verlassen", so Gerschler. Im Zuge der Ermittlungen habe sich ergeben, dass höchstwahrscheinlich Reizgas gesprüht worden sei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.