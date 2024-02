Nach einer vermeintlichen Reizgas-Attacke in einer Oberschule in Lichtenstein sind die betroffenen Kinder aus dem Krankenhaus entlassen worden. In der Mensa der Schule war Montagmittag ein stechender Geruch aufgetreten, der zu Husten und Reizungen der Atemwege geführt hatte. Daraufhin mussten zwei Kinder stationär betreut werden.