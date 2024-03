"Es ist natürlich schwierig, vor allem mit dem Datenschutz", sagt Elly Martinek. "Eigentlich darf uns ja niemand sagen, dass jemand anderes einsam ist." Sie hofft, dass Betroffene selbst auf sie zukommen.

Flyer wirbt in Internet und Zeitung für Aktion

Dazu hat Felix Müller einen Flyer gestaltet, der nun im Internet für die Aktion wirbt. Der 67-jährige Müller ist "das Küken" des Seniorenrates, wie seine Mitstreiterinnen am Kaffeetisch lachend verkünden. Er kümmert sich um alles, was mit Computern oder Design zu tun hat. "Als ich vor kurzem in Rente gegangen bin, wollte ich das nutzen und der Gesellschaft etwas zurückgeben", erzählt er. "Und eben auch Dinge in die Hand nehmen, die nicht nur mit 'Senioren' zu tun haben."

Für ihn ist "gemeinsam gegen einsam" kein Projekt, sondern eine Einstellung. "Es ist ein dauerhaftes Angebot ganz ohne Teilnahmepflichtzwang", sagt er. "Wer gern zu unseren Veranstaltungen oder einfach so vorbeikommen möchte, kann das einfach machen."

Oberbürgermeister will Seniorenrat nicht missen

Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) spricht mit MDR SACHSEN begeistert über das Engagement des Seniorenrates in seiner Stadt. "Es ist eine sehr große Bereicherung und Hilfe für die Stadt." Die Seniorinnen und Senioren würden viele Dinge für die knapp 5.800 Einwohnerinnen und Einwohner tun, die die Stadt selbst nicht leisten könne.

Bildrechte: Jörg Richter

"Außerdem werden dort auch Probleme und Wünsche von den Bürgern diskutiert, die dann an die Stadt herangetragen werden", so Dehne. Deswegen unterstützt Rochlitz die Senioren, indem sie Mieter des Generationentreffs ist und auch die Kosten bezahlt. "Es gibt andere Städte, die uns um unseren Seniorenrat sehr beneiden", verrät der Oberbürgermeister noch am Ende.