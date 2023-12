"Post gegen Einsamkeit" heißt eine Aktion, zu der die Universität Leipzig aufgerufen hat. Im Rahmen ihres Projekts "Praxis im Lehramtsstudium" unterstützen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ehrenamtlich einzelne Schüler oder Klassen. Die Studentin Leonie Frenzel konnte "ihre" 1. Klasse für das Projekt begeistern, wie sie MDR SACHSEN erzählt. "Wir haben die Kinder gefragt, wie sie selber Weihnachten feiern und mit wem sie feiern. Und dann sind wir in das Thema eingestiegen, dass es Leute gibt, die keine Familien haben oder alleine wohnen müssen", sagt Frenzel. So habe sie der Klasse dann eine Art "Weihnachtsauftrag" gegeben.

Volle Kreativität

"Die Kinder waren alle ganz euphorisch und wollten super gerne mitmachen", sagt Frenzel. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt gewesen. Einzige Vorgabe sei ein Spruch wie "Frohe Weihnachten" oder "Schöne Weihnachtszeit" gewesen. "Die Kinder konnten mit Stiften die Karte selber beschriften. Und für das Innenleben hatten wir kleine Gedichte vorbereitet, die sie ausmalen oder kleine Bilder dazu malen konnten."

Die Kinder haben begriffen, dass sie etwas Besonderes tun. Leonie Frenzel Studentin Uni Leipzig

Sie selbst habe auch in die Karten geschaut, sagt Frenzel. "Es gab ein Kind, das hat an 'Liebe Oma, lieber Opa' geschrieben, das fand ich ganz niedlich." Den Texten merke man an, dass die Kinder begriffen haben, dass sie etwas Besonderes tun.

Bildrechte: Projekt "Praxis im Lehramt"/Uni Leipzig

Mehr als 2.000 Briefe

Ob in Leipzig, Aue oder Chemnitz - in Schulen, Horten und zu Hause: Am Ende seien rund 2.500 kleine Kunstwerke für alleinstehende ältere Menschen entstanden, so die Organisatoren. "Wir sind sehr berührt über die überwältigende Resonanz, die wir bekommen haben. Das ist schon deutlich über dem, was wir erwartet haben. Wir hatten ehrlich gesagt eher mit 500 gerechnet", sagt Christin Gleßmer vom Malteser Hilfsdienst Leipzig.

Bildrechte: Projekt "Praxis im Lehramt"/Uni Leipzig