Clemens läuft auf dem Spielplatz über die Wackelbrücke in rund vier Metern Höhe. "Schau mal, Omi", ruft der Elfjährige. Heidi Klein schaut nach oben. Denn sie ist gemeint - obwohl sie nicht mit dem Jungen verwandt ist. Die 71-Jährige aus Markranstädt macht mit beim Großelterndienst der Leipziger Senioren- und Familienselbsthilfe (Sefa). Sie ist eine Wunsch-Oma.

Heidi Klein macht schon seit 17 Jahren mit, Clemens und seine Schwester Ines sind ihre Wunsch-Enkel fünf und sechs. "Man ist immer in Bewegung, man kommt mit Leuten in Kontakt und man muss mitdenken, zum Beispiel wenn sie mit Hausaufgaben kommen", zählt die Rentnerin die Vorteile auf. "Und man wird ja auch in die Familie integriert."