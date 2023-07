Wenn die blecherne Stimme ihrer sprechenden Armbanduhr am Montagnachmittag um 16:30 Uhr die Zeit vorliest, beginnt für Johanna Ritter ein Höhepunkt der Woche. Jeden Montag um halb fünf bekommt die 95-Jährige Besuch von Melanie Schulzke. Gestützt auf ihren Rollator, läuft die ältere Dame über den Gang des Seniorenheimes in Magdeburg-Sudenburg, in dem sie seit einem Jahr lebt, um ihre Besucherin zu empfangen.

In Johanna Ritters neuem Zimmer stehen ein Bett, ein Tisch und zwei Stühle, an den Wänden hängen ein kleiner Fernseher und ein Bild. Die beiden Frauen nehmen am Tisch Platz, Melanie Schulzke setzt sich auf einen Stuhl, Johanna Ritter auf ihren Rollator. Melanie Schulzke erzählt von einem Ausflug an die Mecklenburger Seenplatte am vergangenen Wochenende und Johanna Ritter erinnert sich, dass sie dort früher oft mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter zelten war.