Die Polizei sucht seit Montagabend nach dem vermissten Mädchen. Unterstützt wurde sie durch Hubschrauber, Drohnen und Spezialhunde, allerdings ohne Ergebnis. Rydzik schätzte, dass bisher etwa ein Drittel des Stadtgebiets gründlich abgesucht wurde. Dazu gehört etwa das Umfeld der Grundschule, aber auch ein größeres Areal am Flussufer der Freiberger Mulde.

Gleichzeitig werden etwa zehn Terrabyte Daten aus Überwachungskameras analysiert. Dabei kommen sogenannte Super-Recognizer zum Einsatz. Das sind Spezialisten, die Gesichter besonders gut wiedererkennen können. Auch Einwohner waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten.

Den Angaben gibt es in der Stadt mittlerweile auch private Suchtrupps. Das sei nicht verboten, sagte Rydzik. Allerdings dürften sie nicht die Arbeit der Polizei behindern oder bei ihrer Suche Straftaten wie Land- oder Hausfriedensbruch begehen.

Die Suche der Polizei nach der vermissten Valeriia ist am Freitag ergebnislos geblieben, bestätigte am Abend Polizeisprecher Rydzik. Am Wochenende werden die Beamten weitersuchen.