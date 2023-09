Was sind Super-Recognizer? Super-Recognizer haben die angeborene Fähigkeit, ein Gesicht unter Tausenden wieder zu entdecken. Sie sind im Gegensatz zu anderen Menschen besonders gut darin, Gesichter auch nach Jahren wiederzuerkennen, auch wenn sich die Personen äußerlich verändert haben. Bisher weiß man wenig darüber, ob und was im Gehirn von Super-Recognisern anders abläuft als bei "normalen" Menschen. Quelle: Stangl – Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik

Carmen B. hat ihre besondere Fähigkeit schon vorher wahrgenommen, bevor das ein Test bestätigt. "Wir hatten viele Einsätze, bei denen Bundespolizisten aus ganz Deutschland zusammenkommen. Gerade da habe ich gemerkt 'Den kenne ich aus dem Studium, den von der Ausbildung, den von der Waffenausgabe'", sagt die 36-Jährige. Doch ihr sei nicht bewusst gewesen, dass diese Fähigkeit andere nicht haben. "Wenn man nicht weiß, dass das, was man macht, etwas Besonderes ist, lebt man einfach damit", sagt Carmen B., die in der Umgebung von Dresden lebt.

Vor zwei Jahren sieht Carmen B. ein Plakat in der Polizeidienststelle Pirna, in der sie seit 2008 arbeitet. "Werden Sie Super-Recognizer!" liest sie. Das ist die Gelegenheit für die Bundespolizistin zu erfahren, ob da wirklich mehr ist. Im Test der Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Universität Greenwich muss sich die Beamtin damals in Sekundenschnelle 50 Gesichter auf Fotos merken und aus 100 weiteren wiedererkennen. "Bei einem anderen Test musste man sich ebenfalls Personen merken. 14 Tage später sah man ein Video und wurde gefragt, ob die Personen darin zu sehen sind oder nicht", erinnert sie sich.