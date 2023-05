A14 bei Leisnig Ermittlungen gegen Transporterfahrer nach Unfall mit Schilderwagen

Auf der A14 sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt worden. In Höhe der Anschlussstelle Leisnig war ein Transporter auf einen Schilderwagen aufgefahren und umgestürzt. Dabei wurde ein weiteres Auto touchiert.



Nach Angaben der Polizei wird nun gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Dabei handle es sich um einen 26 Jahre alten Transporterfahrer, der zu den Verletzten gehört. Bei dem Unfall gab es nach ersten Erkenntnissen Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die A14 war in Richtung Dresden mehrere Stunden voll gesperrt.