Ein riesiges Rotorblatt hat in der Nacht zu Freitag die Straßen bei Mittweida passiert. Das Bauteil ist für eine 247 Meter hohe Windenergieanlage bestimmt, die in der Gemeinde Königshain-Wiederau aufgebaut wird. Wie die Leipziger Stadtwerke als Beteiligte der Windkraftanlage informierten, handelt es sich bei der Anlage um die bisher höchste in Mittelsachsen. Mit ihrer Leistung sollen jährlich rund 4.500 Haushalte mit Strom versorgt werden.