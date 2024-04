Die Serie "Sam - ein Sachse" ist mit dem Grimme-Preis in der Kategorie "Fiktion" ausgezeichnet worden. Das hat die Produktionsfirma Ufa Fiction am Sonnabend mitgeteilt. Die Produzenten Tyron Ricketts, Jörg Winger und Christoph Silber, die Regisseurinnen Soleen Yusef und Sarah Blaßkiewitz sowie der Hauptdarsteller Malick Bauer haben den renommierten Preis am Freitagabend in Marl in Nordrhein-Westfalen entgegengenommen.