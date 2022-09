Von einem Firmengelände auf der Chemnitzer Straße in Frankenberg sind in großem Stil Autoteile gestohlen worden. In der Nacht zum 18. September verschwanden mehr als 100 Kotflügel. Der Eigentümer zeigte nach Polizeiangaben den Diebstahl erst jetzt an. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, dass insgesamt fünf unbekannte Täter am vergangenen Sonntag zwischen 0 und 3 Uhr eine Hochwasserschutzwand zu der Firma überstiegen. Die Autoteile verluden die Diebe in einen weißen Transporter. Wert der Beute: 51.000 Euro.