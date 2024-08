Die Unfälle passierten am Nachmittag im Bereich vor der Anschlussstelle Berbersdorf, alle in Richtung Chemnitz. Zum Unfallzeitpunkt soll es dort ein kurzes Unwetter gegeben haben, so die Polizei. Der Sprecher sagte, die Fahrer hätten bei Starkregen die Geschwindigkeit nicht angepasst.



Es habe zunächst sieben Unfälle mit 21 beteiligten Fahrzeugen gegeben, schilderte der Polizeisprecher. Dann habe sich ein Stau gebildet. Dort seien zwei weitere Unfälle mit insgesamt vier Fahrzeugen passiert. Die Autobahn war in Richtung Chemnitz von etwa 15:00 Uhr bis 19:20 Uhr voll gesperrt. Auch in der Gegenrichtung gab es eine zwischenzeitlich eine Sperrung für die Landung des Rettungshubschraubers.