Ich treffe Marco Metzler vom Stadtmarketing Oederan im Einkaufspark "Zur Stanze". Viel ist gerade nicht los, außer uns beiden sehe ich nur eine weitere Frau. Zwar gibt es einige kleine Läden, aber der Imbiss ist geschlossen und die einstigen Verkaufsflächen eines Einkaufsmarkts stehen schon eine Weile leer. Das soll sich ab Pfingsten ändern: Auf den 800 Quadratmetern soll ein Markt mit regionalen Lebensmitteln, einer Milchtankstelle und einem Mittags- und Kaffeeangebot entstehen. Entwickelt wurde die Idee bereits 2016 für den Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen", sagt Metzler. Die Umsetzung ließ aber bis jetzt auf sich warten.

"Wir hoffen, dass einige, die bislang nur durch Oederan durchfahren, dann beim Regionalmarkt anhalten", erklärt Metzler. "Und vielleicht in dem ein oder anderen Laden auch noch etwas mitnehmen." Die Belebung der Oederaner Innenstadt ist ihm ein Herzensanliegen, weil er auch selbst mit seiner Familie in der Stadt lebt. Seit Jahren entwickelt er mit seinem Team Ideen, wie zum Beispiel eine Outdoor-Fotoausstellung oder das Konzept des Regionalmarkts, um die Kleinstadt attraktiver zu machen. "Der Wettbewerb 'Ab in die Mitte' hilft dabei, da man einen konkreten Termin zur Abgabe der Projektideen hat", sagt er.

Der Einkaufspark "Zur Stanze" unweit der Innenstadt soll mit einem neuen Regionalmarkt belebt werden. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Spielplatz statt Brache

Unweit des Einkaufsparks zeigt mir Metzler bei herrlichem Sonnenschein ein weiteres Projekt, das aus dem Wettbewerb entstanden ist. Auf einem alten Fabrikgelände zwischen dem Einkaufspark und dem Marktplatz ist die Familien- und Erlebniswelt zu finden: mehrere Tausend Quadratmeter Spielplatz, Sitzplätze und Wiese zum Toben. Ich sehe viele Familien mit Kindern, die den Spielplatz nutzen und auch eine Gruppe älterer Herrschaften, die mit ihren Rollatoren in der Sonne sitzen. Sie beobachten das lebhafte Treiben. Metzler erzählt mir, dass sich gleich nebenan eine Einrichtung zum betreuten Wohnen befindet und die Bewohnerinnen und Bewohner oft hier sitzen.

Die Familien- und Erlebniswelt lockt nicht nur Familien mit Kindern, sondern auch die Seniorinnen und Senioren aus dem nahe gelegenen betreuten Wohnen an. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Beim Rundgang über das Gelände zeigt mir Metzler das aktuelle Oederaner Projekt zur Innenstadtbelebung, das 2022 den ersten Preis beim Wettbewerb "Ab in die Mitte" gewonnen hat: der erste sächsische Wildkräuterpark mitten in der Innenstadt. Das Wort Park klingt für mich etwas irreführend. Darunter verstehe ich eine zusammenhängende Grünfläche. Aber der Wildkräuterpark besteht aus Infotafeln, die an verschiedenen Orten die Wildpflanzen und ihre Nutzung erklären. Auf der Tafel neben dem Spielplatz erfahre ich zum Beispiel etwas über Stachelbeeren und Johannisbeeren, die dort auch wachsen sollen. Meine Pflanzenkenntnisse gehen gegen Null und auch mit den Bildern kann ich im März die Pflanzen noch nicht auf dem Boden um mich herum erkennen. Im Sommer ist das bestimmt einfacher.

Acht Tafeln für Wildkräuterpark aufgestellt

Acht Tafeln wurden bereits aufgestellt, weitere sollen mit Pflanzungen neuer Kräuter folgen. Doch wie können Schilder die Innenstadt beleben, frage ich mich. "Wir haben eine Gruppe gefunden, die die Orte pflegen und betreuen wird", sagt Metzler. "Geplant sind auch Kurse zur Nutzung der Wildpflanzen und Führungen." Wildpflanzen seien derzeit im Trend und er erhoffe sich auch Anmeldungen aus anderen Städte für die Kurse. "Und dann kommen auch wieder neue Leute nach Oederan", hofft er.

Der Platz vor der Kirche bietet Parkplätze und einen charmanten Blick. Menschen sieht man allerdings nur an der Sparkasse. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Nur wenige Meter entfernt vom Spielplatz kann ich von lebhaft nicht mehr sprechen. Auf dem Platz vor der Kirche sehe ich nur Menschen, wenn ich den Eingang vor der Sparkasse beobachte. Dabei bietet der Platz Parkplätze (sogar für eine bestimmte Zeit kostenfrei) und eine hübsche Häuserzeile. Nur die Zahl an Geschäften ist übersichtlich.

Bürger schweißen Metall-Engel

Metzler zeigt mir vor der Kirche einen großen Engel aus Metall. "Wir wollten ein Projekt zur Weihnachtsbeleuchtung machen, die in der Innenstadt ja eine wichtige Rolle spielt", erzählt er. Bürgerinnen und Bürger hatten den Engel wochenlang selbst in einer Schmiede geschweißt. "Das hat den Leuten sehr viel Spaß gemacht", so Metzler. "Viele wollen nun auch noch einen passenden Bergmann für den Engel bauen." Erste Geldspenden dafür seien bereits eingegangen, aber in diesem Jahr werde die Idee nicht mehr umgesetzt.

Der Engel aus Metall wurde von Einwohnerinnen und Einwohnern bei einem Schmied selbst geschweißt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Beim Engel verabschiede ich mich vom Verantwortlichen fürs Stadtmarketing. Die restliche Innenstadt möchte ich allein erkunden. Ein Kaffee wäre jetzt gut. Das bringt Metzler etwas in Verlegenheit. "Da gibt es in der Innenstadt von Oederan leider nicht viele Möglichkeiten", gibt er zu. Neue Gastronomen und Einzelhändler finden sich in der Stadt nur sehr schwer. Schuld sind laut Metzler die Kaufkraft und die geringe Kundenfrequenz. Es fehlt also offenbar genügend Laufkundschaft.

Charmante Häuser, wenig Geschäfte

Ich bin mir sicher, dass ich schon etwas entdecken werde und mache mich auf den Weg. Weit ist es nicht von der Kirche zum Rathaus. Nur eine Querstraße und schon bin ich da. Bei meinem Spaziergang fentdecke ich sehr viele Autos, aber nur wenige Fußgänger. Ich finde die Innenstadt von Oederan ganz charmant: Die Häuser sind gepflegt und strahlen in der Sonne. Auch die Straßen und Bürgersteige sind gut in Schuss.

Vielerorts hängen große Hinweise an den Gebäuden, die auf Geschäfte deuten. Doch wenn ich näher komme, wird mir klar: Die Geschäfte gibt es gar nicht mehr. Das Schild "Café" weckt große Hoffnungen in mir. Doch wieder nichts. Wann es in diesem Gebäude zuletzt Kaffee gab, kann ich nur raten.

Hübsche Häuser zieren die Gassen der Oederaner Innenstadt. Geschäfte sucht man aber oft vergebens. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Auf dem Platz vor dem Rathaus treffe ich auf das Ehepaar Müller. Es war gerade beim Herrenausstatter einkaufen. Die Müllers gehen bewusst in der Stadt einkaufen, weil sie kleine Läden und regionale Händler unterstützen wollen, sagen sie. "Es sind weniger Geschäfte in den letzten Jahren geworden." Das Ladensterben mache vor Oederan nicht Halt. "Mir ist es wichtig, mit den Menschen in den Geschäften auch immer ein paar persönliche Worte zu wechseln", sagt Herr Müller. Die Familien- und Erlebniswelt finden beide ganz toll und besuchen den Spielplatz öfter mit ihren Enkeln.

Wenig Laufkundschaft in der Oederaner Innenstadt

Ich suche weiter ein Café. Die Müllers haben mir einen Bäcker als Tipp mit auf den Weg gegeben. Den gibt es in Verbindung mit einer Fleischerei, aber gemütlich in die Sonne setzen kann ich mich dort nicht. Außensitzplätze suche ich in der ganzen Innenstadt vergebens. Dafür entdecke ich einen kleinen Laden. Das Schild kommt mir bekannt vor und in meinen Notizen sehe ich, dass es sich um den künftigen Betreiber des Regionalmarkts handelt, von dem mir Metzler erzählt hatte. Kurz entschlossen gehe ich rein und komme mit dem Verkäufer ins Gespräch. Auch er lebt in Oederan. Seitdem viele Supermärkte von der Innenstadt weiter nach draußen gezogen sind, gebe es weniger Laufkundschaft. Er erhofft sich einen Aufschwung, wenn der Regionalmarkt öffnet. "Mir sind auch Läden mit Charakter wichtig", sagt er.

Auch auf dem Platz vor dem Rathaus trifft man kaum Menschen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Projektleiter Innenstadtwettbewerb: "Handel allein ist nicht die Lösung"