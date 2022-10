Bei dem Wettbewerb konkurrierten mehr als 200 Nominierte weltweit miteinander in sieben verschiedenen Preiskategorien. Schloss Augustusburg ist damit automatisch für den Wettbewerb um die globalen Auszeichnungen nominiert, die bis 19. Oktober 2022 durch Publikumsabstimmungen erfolgen. Die Gewinner werden am 2. November 2022 in Sevilla in Spanien bekannt gegeben.