Vor allem unregistrierte Einwanderer suchen Hilfe

Die größte Gruppe Hilfesuchender seien aber Täger zufolge undokumentierte Einwanderer. Weil sie sich nach dem Aufenthaltsrecht illegal in Deutschland aufhalten, haben sie keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Dabei hätten undokumentierte Einwanderer eigentlich das gleiche Recht auf medizinische Grundversorgung wie Asylsuchende: "Dafür müssten sie zum Sozialamt gehen. Aus Angst vor Abschiebung machen das aber viele nicht", sagt Täger. Denn das Sozialamt sei verpflichtet, es an die Ausländerbehörde weiterzugeben, wenn sich eine undokumentierte Person bei ihnen meldet.

Tatsächlich wenden sich auch Asylsuchende an das Medibüro in Chemnitz, obwohl es für sie mit dem Sozialamt eigentlich einen Kostenträger gibt. Grund dafür sei, dass Asylsuchende keinen Versichertenstatus und damit nur Anspruch auf medizinische Grundversorgung hätten. "Das ist oft nicht ausreichend für den gesundheitlichen Bedarf der Menschen, weil eigentlich nur akute Schmerzzustände behandelt werden", erklärt Täger.

Gesundheit ist ein Menschenrecht, das an vielen Stellen des Asylverfahrens verletzt wird. Dr. Thomas Heuchel Infektiologe aus Chemnitz

Dr. Thomas Heuchel hat eine Praxis für Infektiologie in Chemnitz und behandelt in Kooperation mit den Medibüros häufig Menschen mit HIV, Tuberkolose und anderen Diagnosen, die eine dauerhafte Behandlung erfordern. Er kritisiert den Umgang des Verwaltungsapparates mit Asylsuchenden: "Gesundheit ist ein Menschenrecht, das an vielen Stellen des Asylverfahrens verletzt wird." Unregistrierte Einwanderer seien entsprechend noch schlimmer dran.

Wer als Asylsuchender in Sachsen zu einem Arzt möchte, müsse sich dafür von einem Sachbearbeiter im Sozialamt eine Genehmigung geben lassen, erklärt Heuchel. Über diesen sogenannten Behandlungsschein können die Arztpraxen dann die Behandlung beim Sozialamt abrechnen. Die Konsequenz ist, dass nicht Ärzte sondern Sachbearbeiter in Sozialämtern darüber entscheiden, ob Geflüchtete eine medizinische Behandlung bekommen. Ein Umstand, der von Organisationen wie Pro Asyl immer wieder scharf kritisiert wird.

Heuchel erzählt, er sei auch schon von einem Landratsamt aufgefordert worden, die Notwendigkeit einer Behandlung im Nachhinein durch das Offenlegen medizinischer Akten zu belegen: "So wird dann auch auf die Ärzte Druck ausgeübt", sagt der Infektiologe.

Clearingstellen und anonyme Behandlungsscheine als Lösungsansatz

Am Weltgesundheitstag vor etwa einem Monat haben mehrere Gesundheitsorganisationen die Bundesregierung aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, "um Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Deutschland zu gewährleisten und diskriminierende Hürden abzubauen". Bis das geschehen sei, wird gefordert, Clearingstellen und Finanzierungsmöglichkeiten medizinischer Versorgung für Menschen ohne Versicherungsschutz einzurichten.

Wir arbeiten daran, uns selbst abzuschaffen. Maleen Täger Medibüro Chemnitz

In Leipzig gibt es bereits eine solche Clearingstelle. Die "Clearingstelle Anonymer Behandlungsschein Leipzig" (CABL) wurde Ende 2019 eingerichtet und wird von der Stadt finanziert. CABL bietet Sozialberatungen an, die helfen sollen eine Anbindung an die Regelversorgung zu erreichen. Sie stellt aber auch anonyme Behandlungsscheine aus, mit denen sich Menschen in einer ambulanten Praxis anonym behandeln lassen können.

Flächendeckend organisiert und staatlich finanziert sind solche anonymen Behandlungsscheine, die die Versorgung unregistrierter Einwanderer verbessern könnten, nur in wenigen Bundesländern. Ein Beispiel ist Thüringen. "Ich habe schon öfter Patienten nach Weimar zu Kollegen geschickt, wenn sich hier die Kostensache nicht klären ließ", erzählt Thomas Heuchel. In Sachsen setzt sich ein Zusammenschluss aus Medinetz Dresden, Medinetz Leipzig und Medibüro Chemnitz für die flächendeckende Einführung eines anonymen Behandlungsscheins in Sachsen ein. Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer hat sich für einen sächsischen Anonymen Behandlungsschein ausgesprochen. Bildrechte: Slaek