Als wohnungslos gilt in Deutschland, wer keine eigene, mietvertraglich abgesicherte Wohnung hat. Wohnungslosigkeit ist aber nicht gleich Wohnungslosigkeit. Es gibt wohnungslose Menschen, die gar keine Unterkunft haben, also auf der Straße, in ihrem Auto oder in Abbruchhäusern leben. Es gibt auch Menschen ohne eigene Wohnung, die bei Bekannten oder Verwandeten unterkommen. Hier wird oft von "verdeckter" Wohnungslosigkeit gesprochen, weil sie weder offen sichtbar noch bei den Behörden statistisch erfasst ist.

Und auch Menschen, die von Kommunen oder freien Trägern untergebracht werden und Menschen, die zum Beispiel in Frauenhäusern oder Haftanstalten leben, also in Unterkünften, die nicht dafür gedacht sind, dauerhaft dort zu wohnen, gelten als wohnungslos. Diese letzten beiden Gruppen lassen sich, im Gegesatz zu den ersten, allerdings ganz gut zählen, weil sie in staatlichen oder freien Einrichtungen untergebracht sind.

Wohnungslosigkeit in Sachsen

Wer kein Dach über dem Kopf hat, lebt eine "versteckte Existenz" - so formuliert es der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer. "Ich habe dann niemanden, der mich begleitet, ich falle aus allen sozialen Zusammenhängen. Und damit werden alle anderen Probleme quasi unhändelbar." Wer keine Adresse hat, verliert in vielerlei Hinsicht den Zugang zur Gesellschaft, kann zum Beispiel nicht an Wahlen teilnehmen oder Sozialsicherung beantragen. Dietrich Bauer, Vorstandsvorsitzender Diakonie Sachsen nennt sozio-politische Probleme wie Inflation, steigende Energiepreise und Bürokratie als größte Verursacher von Wohnungsnot. Bildrechte: Franziska Kestel

Betroffene können sich an verschiedene Einrichtungen wenden, zum Beispiel an die Diakonie. Bei der Diakonie Sachsen suchten 2022 nach eigenen Angaben über 3.000 Menschen Hilfe, darunter auch 200 Familien mit Kindern. Im bundesweiten Vergleich liegt Sachsen in Sachen Wohnungslosigkeit im unteren Drittel: Auf 1.000 Einwohner kommen 0,4 wohnungslose Personen. Bei Spitzenreiter Hamburg sind es 10,2 wohnungslose Personen je 1.000 Einwohner.

Tagestreff Oase Leipzig

Eine der diakonischen Einrichtungen ist die Oase in Leipzig, ein sogenannter Tagestreff, der täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Wer Hilfe braucht, findet dort einen warmen Aufenthaltsraum, ein günstiges warmes Essen und Duschen. Wer möchte, kann die Oase auch als seine Adresse angeben und bekommt so die Möglichkeit Sozialleistungen zu beantragen.

Leiter Benjamin Müller erzählt, man versuche, den Gästen bei der Suche nach einer Wohnung zur Seite zu stehen, doch einfach sei das nicht: "Es gibt keinen geraden Weg von der Straße in eine Wohnung." Das hänge mit dem großen Mangel an Wohnraum zusammen, aber auch damit, dass die Betroffenen neben der Wohnungslosigkeit noch viele andere Nöte mit sicher herumtrügen: "biografische Aspekte, Frustration, seelische Nöte und oft auch Suchtkrankheiten", zählt Müller auf. In der Küche der Leipziger Oase wird für alle Gäste eine warme Mahlzeit zubereitet. Bildrechte: Elisabeth Winkler

Wer aus der Wohnungslosigkeit raus will, muss Müller zufolge zunächst die eigene Problemlage akzeptieren und dann bereit sein, sich Hilfe zu holen. "Es braucht aber auch eine gesellschaftliche Bereitschaft, sich über soziale Schichten hinweg miteinander zu befassen", sagt der Leiter des Tagestreffs. Nur so könne die Gesellschaft offener und zugänglicher für alle werden.

Leipzig: Mehr Zuhören, weniger Bevormunden

Die Stadt Leipzig hat erst Ende 2022 einen neuen "Fachplan Wohnungsnotfallhilfe" für 2023 bis 2026 verabschiedet. Darin finden sich 29 Maßnahmen, die laut Katharina Krefft von den Grünen "einen Paradigmenwechsel" im Umgang mit Wohnungslosigkeit darstellen. Im Gegensatz zu vorhergehenden Hilfsplänen, setzt dieser nämlich eher auf unbürokratische Hilfe statt Bevormundung, bemüht sich um Inklusivität und bezieht auch die Betroffenen in den Prozess mit ein.

Ich glaube, dass wir zu sehr Lösungen vordenken, die vielleicht gar nicht dem echten Bedarf oder aber auch nur den sehr bescheidenen Wünschen der Betroffenen gerecht werden. Benjamin Müller Leiter der Oase Leipzig