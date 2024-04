"Das Ziel ist, dass die Curt Bauer GmbH in den Bereichen Heimtextilien, Bekleidungsdamast und technische Textilien auch in Zukunft von Aue-Bad Schlema aus am globalen Markt aktiv sein kann", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter. Möglich wäre das, indem ein Investor in das Unternehmen einstiege.