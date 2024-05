Mit dem für Niko Vukancic in die Innenverteidigung gerückten Korbinian Burger sowie Lord im Kasten gingen die Veilchen ins letzte Punktspiel der Saison. Schon in der neunten Minute durfte der 20-jährige Lord erstmals die Arme zum Jubeln hochreißen, als Marvin Stefaniak in der Waldhof-Hälfte den folgenschweren Fehlpass von Jalen Hawkins stibitzte, um anschließend überlegt aus 18 Metern ins linke Eck zu schieben und dabei sogar noch Gästeverteidiger Malte Karbstein zu tunneln.



Knapp zehn Minuten später fehlten den Gastgebern nur Zentimeter zur höheren Führung, nachdem Linksverteidiger Kilian Jakob einen Schuss aus 22 Metern ans linke Kreuzeck hämmerte. Erst so langsam kamen die bis dato fahrigen Gäste um den einstigen HFC-Torjäger Terrence Boyd besser in Tritt. Zunächst drosch Kennedy Okpala nach Ecke freistehend drüber (28.), ehe Offensivmann Boris Tashchy einen Kopfball von Karbstein für den bereits geschlagenen Lord mit dem langen Bein aus dem Eck klärte (37.).