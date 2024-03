Michèle Winkler hatte 2019 gegen die Polizei Chemnitz und damit den Freistaat als Dienstherrn geklagt. Nach ihrer Darstellung war sie als Unbeteiligte von Polizisten auf den Johannisplatz gedrängt und dort vier Stunden lang festgehalten worden. Das hielt sie auch am Dienstag bei einem Gerichtstermin erst fünfeinhalb Jahre nach den Vorgängen für rechtswidrig. Zur Klageabweisung danach sagte sie MDR SACHSEN: "Das hat mich jetzt nicht total überrascht."



Mit ihrem Anwalt wolle sie nun auf die schriftliche Begründung des Verwaltungsgerichts warten. Diese werde erst in einigen Tagen zugestellt. "Wir schauen uns die Beurteilung an und entscheiden dann in Ruhe, wie es weitergeht", sagte Winkler.